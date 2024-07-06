AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Toplantısı Erzurum'da yapıldı

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Doğu Anadolu Bölge Toplantısı" Erzurum'da gerçekleştirildi.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Afif Demirkıran, partilerinin kurulduğu günden bu yana iç ve dış siyasette oyun kurucu bir politika izlediğini söyledi.

Dünya düzenine olumlu katkı sunmaya çalıştıklarını belirten Demirkıran, "Bölgesel ve küresel düzeyde daha adil, barışçıl ve demokratik bir dünya düzenine katkı yapmak partimizin temel prensibi olmuştur. Zalim İsrail ve kendi insanına zulmeden varsa onun dışındaki bütün ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek için gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 22 yıldır nasıl insanlık onurunu savunarak mazlumların yanında yer aldıysak bundan sonra da devam edeceğiz." diye konuştu.

Demirkıran, Türkiye'nin bölgedeki bütün tehlikelere karşı mücadele ettiğini ifade ederek, "İktidarımızla Balkanlar'dan Filistin'e, Arakan'dan Kırım'a, Somali'den Suriye'ye tüm gönül coğrafyasına sahip çıkan ülke Türkiye'dir. Yabancı düşmanlığıyla, ötekileştirmeyle ve uluslararası tüm platformlarda mücadele eden, adı ne olursa olsun tüm terör örgütleriyle kararlı ve etkin mücadele eden yine Türkiye'dir. Bunca yıl taş üstüne taş koymamış, esere imza atmamış olanların aksine biz AK Parti olarak onların hayal dahi edemeyeceği asırlık hedeflere yöneliyor ve bunları gerçekleştireceğimiz yüzyılın ismine 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Kimlik değil birlik siyasetini benimsiyoruz. Kutuplaştırmak yerine bütünleştiriyor, muhabbet siyaseti yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.