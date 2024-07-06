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        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

        Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için her hafta sonu düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 16:55 Güncelleme: 06.07.2024 - 16:55
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        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
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        Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için her hafta sonu düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini sürdürüyor.

        Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp ve eczacılık fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

        Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencisi Ahmet Talha Yer, grup adına yaptığı açıklamada, her hafta hava durumuna aldırış etmeden yürüyüşe katılanların "mücahit" olduğunu söyledi.

        Herkesin İsrail zulmüne karşı durması gerektiğini belirten Yer, "En az Gazzeli kardeşlerimiz kadar bu mücadelenin içindeyiz, bu hikayenin başrolleriyiz ve kendi ellerimizle en az oradaki mücahitler kadar siyonizmle mücadele edebiliriz, etmeliyiz, edeceğiz. En az onlar kadar siyonizme zarar verebiliriz, vermeliyiz ve vereceğiz." dedi.

        Ahmet Talha Yer, şu ifadeleri kullandı:

        "Terörist İsrail'in elde edebildiği tek şey, 40 bini aşan Müslümanı, şehitler kervanına katmak. Din, dil ve ırk fark etmeksizin her akıl ve şuur sahibi insanı kendilerinden biraz daha fazla nefret ettirmek oldu. Onlar, insan vasıflarını taşımadıklarını, gösterdikleri zulümlerini savaşın sonuna kadar devam ettirecekler. Her geçen gün dünyadaki sonlarına, ahiretteki azaplarının başlangıcına doğru adım adım ilerleyecekler."

        Protesto, duanın ardından sona erdi.

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