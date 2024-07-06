Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Akdeniz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde 1 saat 25 dakika süren antrenmanda futbolcular, dar alan çalışması yaptı.
Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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