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        Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 18:59 Güncelleme: 06.07.2024 - 18:59
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        Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Akdeniz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

        Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde 1 saat 25 dakika süren antrenmanda futbolcular, dar alan çalışması yaptı.

        Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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