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        Erzurum'da düğün öncesi eğlencede çıkan silahlı kavgada damat yaralandı

        Erzurum'da düğünden bir gün önce yapılan eğlencede çıkan silahlı kavgada damat yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 02:13 Güncelleme: 07.07.2024 - 02:13
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        Erzurum'da düğün öncesi eğlencede çıkan silahlı kavgada damat yaralandı
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        Erzurum'da düğünden bir gün önce yapılan eğlencede çıkan silahlı kavgada damat yaralandı.

        Kurtuluş Mahallesi 8. Sanayi Sokak'ta düğünden bir gün önce damat için düzenlenen eğlenceden sonra tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine damat M.B. silahla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı damat M.B. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

        Kaçan şüpheli M.G. polis ekiplerince Dadaşköy Mahallesi'nde yakalandı.

        Bölgede güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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