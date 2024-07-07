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        Erzurum'da menfezden düşen otomobildeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde otomobilin menfezden düşmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 12:50 Güncelleme: 07.07.2024 - 12:50
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        Erzurum'da menfezden düşen otomobildeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde otomobilin menfezden düşmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        M.F.U. (22) idaresindeki 16 KIK 88 plakalı otomobil, ilçe girişinde yaklaşık 5 metre yükseklikteki menfezden düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobildeki Nebizade Ünal (9), Zeynep Uçar (45), Erva Tuana (13) hayatını kaybetti, sürücü ile S.Ü. (39), E.Z.Ü. (11) ve E.N.U. (13) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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