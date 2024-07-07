Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 çocuk yaralandı

        Erzurum'da markette çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 16:40 Güncelleme: 07.07.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 çocuk yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da markette çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Yakutiye ilçesi Hastaneler Caddesi Karaveli Sokak'ta bulunan markette henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        Bıçaklı kavgada 14 yaşındaki D.Y. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuk, ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kavga sonrası olay yerinden kaçtığı belirlenen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        Kırmızı alarm! Yanardağ kül ve lav püskürtmeye devam ediyor
        Kırmızı alarm! Yanardağ kül ve lav püskürtmeye devam ediyor
        "Ölüm peşini bırakmadı!"
        "Ölüm peşini bırakmadı!"
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Antalya'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
        Antalya'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        Aşırı yağışlar sele yol açtı: Can kaybı yükseliyor!
        Aşırı yağışlar sele yol açtı: Can kaybı yükseliyor!
        Futbolun zarif yüzü!
        Futbolun zarif yüzü!
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        "Türkler başı dik veda etti"
        "Türkler başı dik veda etti"
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi

        Benzer Haberler

        Erzurum'da menfezden düşen otomobildeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Erzurum'da menfezden düşen otomobildeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Erzurum'da otomobil 5 metreden düştü: 3 ölü, 4 yaralı
        Erzurum'da otomobil 5 metreden düştü: 3 ölü, 4 yaralı
        'Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı ö...
        'Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı ö...
        Erzurum'da düğün öncesi eğlencede çıkan silahlı kavgada damat yaralandı
        Erzurum'da düğün öncesi eğlencede çıkan silahlı kavgada damat yaralandı
        Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
        Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı