Erzurum'da 23 otel denetlendi

Açıklamada, 2 işletmeye asgari teknik ve hijyen şartlarda görülen eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kontrol ekiplerinin kayıt belgeleri, izlenebilirlik, gıda hijyeni, işletmedeki asgari teknik ve hijyen şartları, çalıştırılması gereken asgari personel konularına ilişkin 23 otelde denetim gerçekleştirildiği kaydedildi.

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