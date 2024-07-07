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        Erzurum'da tarım arazileri ve evlerin zarar gördüğü selde 4 kişi yaralandı

        Erzurum'un Tekman ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen selde 4 kişi yaralandı, tarım arazileri ve evler zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 19:53 Güncelleme: 07.07.2024 - 19:53
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        Erzurum'da tarım arazileri ve evlerin zarar gördüğü selde 4 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Tekman ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen selde 4 kişi yaralandı, tarım arazileri ve evler zarar gördü.

        İlçede iki gündür devam eden sağanak nedeniyle bazı dereler taştı.

        Sel sonucu ilçeye bağlı Mollamehmet, Kayaboğazı, Dalsöğüt ve Karlıca mahallelerinde tarım arazileri sular altında kaldı, bazı evlerde de hasar oluştu.

        Dalsöğüt Mahallesi’nde araçlar sel nedeniyle zarar gördü, ev ve iş yerlerini su bastı.

        Suya kapılan iki araçta mahsur kalıp yaralanan 4 kişi kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

        AFAD, UMKE ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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