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        Erzurum'da domuz saldırısında yaralanan kadın hayatını kaybetti

        Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaban domuzunun saldırması sonucu yaralanan 81 yaşındaki Cemile Akpınar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 22:15 Güncelleme: 07.07.2024 - 22:15
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        Erzurum'da domuz saldırısında yaralanan kadın hayatını kaybetti
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        Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaban domuzunun saldırması sonucu yaralanan 81 yaşındaki Cemile Akpınar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Kirazlı mahallesinde yaşayan Akpınar, tavuklarına yem vermek için evinden çıktığı sırada, iddiaya göre su içmek için bölgeye gelen yaban domuzunun saldırısına uğradı.

        Saldırı sonucu yüksekten düşen Akpınar, komşularının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uzundere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Erzurum Şehir Hastanesine nakledilen Akpınar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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