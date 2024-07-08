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        Çaykur Rizesporlu Akintola, yeni sezon için iddialı:

        YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Nijeryalı futbolcusu David Akintola, geride kalan sezon devre arasında takıma katıldığı için adaptasyon süreci geçirdiğini ve artık hazır olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:23 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:23
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        Çaykur Rizesporlu Akintola, yeni sezon için iddialı:
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        YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Nijeryalı futbolcusu David Akintola, geride kalan sezon devre arasında takıma katıldığı için adaptasyon süreci geçirdiğini ve artık hazır olduğunu söyledi.

        Geçen sezon ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan mavi-yeşilli takıma katılan 28 yaşındaki Akintola, Karadeniz ekibiyle geldiği Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Teknik direktör İlhan Palut'un kendisini çok istediğini belirten Akintola, "Hoca için oynamak benim için ayrıca bir onur. Bana transfer teklifi geldiğinde 'hayır' diyemezdim. Onun için burayı tercih ettim." dedi.

        Akintola, geçen sezon istedikleri başarıyı elde edemediklerini ancak takım ruhunun ve taraftar desteğinin çok iyi olduğunu ifade ederek, "Yeni sezonda bunları tekrar birleştirip hedefimize ulaşacağız. Süper Lig dünyadaki en iyi liglerden bir tanesi. Bu ligde oynamak için hem fiziksel hem de teknik olarak yeterli durumda olmanız gerekiyor. Dünyanın en iyi liglerinden olduğunu söyleyebilirim. Harika oyuncular bu ligde oynuyor. Bu da ligin kalitesini üst seviyeye çıkarıyor. Benim düşüncem, şu an birçok oyuncu Süper Lig'de oynamanın hayalini kuruyordur." diye konuştu.

        - "İnsanlara gerçek Akintola'yı izleteceğim"

        Takıma yardımcı olmak için geldiğini dile getiren Akintola, "Akintola'nın nasıl bir oyuncu olduğunu aslında herkes biliyor ve ben bu takıma yardımcı olmaya geldim. Geçen sezonun ikinci yarısında gelip, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledim. İkinci yarı gelince adaptasyon süreci oluyor ama artık her şeyimle hazırım. Yeni sezona başlayacağız ve insanlara gerçek Akintola'yı izleteceğim." ifadelerini kullandı.

        Nijeryalı futbolcu, takıma katılacak oyuncularla yeni sezonda başarılı olmayı amaçladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Geçen sezon Avrupa kupalarına katılabilme anlamında bizim için üzücü geçti. Takıma gelmeden önce arkadaşlarım ilk yarıda iyi bir başlangıç yaptı. Ben bu anlamda geçen sezon doğru bir adım attığımızı düşünüyorum. Bu sene de aynı şekilde çalışmalarımıza devam edip, attığımız o ilk adımın devamını getirmek istiyoruz. Adaptasyonu tamamladık ve birbirimizi tanıyoruz. Yeni gelecek arkadaşlarımızla birlikte, onlara da destek olarak, geçen sezondan daha iyi bir performans sergilemeyi ümit ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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