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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, selden etkilenen mahallede inceleme yaptı

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, dün sel nedeniyle ev, ahır, tarım arazisi ile araçların zarar gördüğü ve 4 kişinin yaralandığı Tekman ilçesinin Dalsöğüt Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 17:17 Güncelleme: 08.07.2024 - 17:17
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, selden etkilenen mahallede inceleme yaptı
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, dün sel nedeniyle ev, ahır, tarım arazisi ile araçların zarar gördüğü ve 4 kişinin yaralandığı Tekman ilçesinin Dalsöğüt Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

        Çizmelerini giyip mahalledeki zararı gözlemleyen ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Vali Çiftçi, bölgede hasar tespit çalışmalarını yürüten ekiplerden bilgi aldı.

        Vali Çiftçi, hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

        İlgili kurum amirleri ile çalışmaları yerinde incelendiklerini ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Şu anda Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz derede ıslah çalışmalarını sürdürüyor. 4 makine ile derenin hem alt kısmında hem de üst kısmında ıslah çalışmalarımız devam edecek. Hasar ve zarar tespit çalışmalarımız da devam ediyor. Şu an görebildiğim kadarıyla sel felaketinde 4 ev, 4 ahır zarar görmüş, 19 hayvan da telef olmuştur. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybı olmaması, cana herhangi bir zarar ziyan gelmemesidir. Buradan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah beterinden saklasın."

        Çiftçi, devlet ve yerel yönetimler olarak ellerinden geldiği kadar bütün imkanları seferber edeceklerini belirterek, en kısa sürede Dalsöğüt Mahallesi'nin yaralarını saracaklarını kaydetti.

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