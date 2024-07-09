Narman Devlet Hastanesinde diyaliz ünitesi açıldı

Narman Devlet Hastanesinde açılan diyaliz ünitesinde hastalara hizmet verilmeye başlandı.

Narman Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ahmet Talha Türkmen, AA muhabirine, ünitede 5 tane diyaliz makinesi bulunduğunu söyledi.

Günde 15 hastaya hizmet verdiklerini ifade eden Türkmen,"Vatandaşlarımız artık diğer ilçelere gitmek zorunda kalmayacak, burada bakılabilecek. Diyaliz ünitesinin gelmesi vatandaşlarımız tarafından büyük sevinçle karşılandı. Özellikle de köylerden gelen hastalarımız bu hizmetten çok memnun." dedi.