Narman Devlet Hastanesinde diyaliz ünitesi açıldı
Narman Devlet Hastanesinde açılan diyaliz ünitesinde hastalara hizmet verilmeye başlandı.
Narman Devlet Hastanesinde açılan diyaliz ünitesinde hastalara hizmet verilmeye başlandı.
Narman Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ahmet Talha Türkmen, AA muhabirine, ünitede 5 tane diyaliz makinesi bulunduğunu söyledi.
Günde 15 hastaya hizmet verdiklerini ifade eden Türkmen,"Vatandaşlarımız artık diğer ilçelere gitmek zorunda kalmayacak, burada bakılabilecek. Diyaliz ünitesinin gelmesi vatandaşlarımız tarafından büyük sevinçle karşılandı. Özellikle de köylerden gelen hastalarımız bu hizmetten çok memnun." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.