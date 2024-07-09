Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Narman Devlet Hastanesinde diyaliz ünitesi açıldı

        Narman Devlet Hastanesinde açılan diyaliz ünitesinde hastalara hizmet verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 10:59 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narman Devlet Hastanesinde diyaliz ünitesi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Narman Devlet Hastanesinde açılan diyaliz ünitesinde hastalara hizmet verilmeye başlandı.

        Narman Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ahmet Talha Türkmen, AA muhabirine, ünitede 5 tane diyaliz makinesi bulunduğunu söyledi.

        Günde 15 hastaya hizmet verdiklerini ifade eden Türkmen,"Vatandaşlarımız artık diğer ilçelere gitmek zorunda kalmayacak, burada bakılabilecek. Diyaliz ünitesinin gelmesi vatandaşlarımız tarafından büyük sevinçle karşılandı. Özellikle de köylerden gelen hastalarımız bu hizmetten çok memnun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        TIR'ın altına girdi, burnu bile kanamadı!
        TIR'ın altına girdi, burnu bile kanamadı!
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Çocuklar için gitarını sattı
        Çocuklar için gitarını sattı
        İlk Yapay Zekâ Kraliçesi seçildi!
        İlk Yapay Zekâ Kraliçesi seçildi!
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        Sonu gelmiyor! Bu sefer de 19 yaşında!
        Sonu gelmiyor! Bu sefer de 19 yaşında!
        Gözler Lazio'da!
        Gözler Lazio'da!
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, selden etkilenen mahallede inceleme yaptı
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, selden etkilenen mahallede inceleme yaptı
        Erzurum'daki selde, 4 ev ve 4 ahır zarar gördü, 19 hayvan öldü
        Erzurum'daki selde, 4 ev ve 4 ahır zarar gördü, 19 hayvan öldü
        Çaykur Rizesporlu Akintola, yeni sezon için iddialı:
        Çaykur Rizesporlu Akintola, yeni sezon için iddialı:
        Erzurum'da domuz saldırısında yaralanan kadın hayatını kaybetti
        Erzurum'da domuz saldırısında yaralanan kadın hayatını kaybetti
        Erzurum'da sel etkili oldu
        Erzurum'da sel etkili oldu