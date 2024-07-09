Erzurum'da haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Erzurum'da bir süredir haber alınmayan 80 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Erzurum'da bir süredir haber alınmayan 80 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Somunoğlu Caddesi'nde 6 katlı bir binada yaşan Vahdettin Demir'den haber alamayanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin kapıyı açması üzerine yaşlı adam banyoda yerde hareketsiz halde bulundu.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Demir'in öldüğünü belirledi.
Binadaki gaz kokusu üzerine ekipler, binanın doğal gazını kesti.
Demir'in cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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