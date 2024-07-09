Ağrı'da tüp patlamasında yaralanan kadının Erzurum'da tedavisi sürüyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde dün bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan Makbule A'nın Erzurum Şehir Hastanesi Acil Yoğun Bakım'da tedavisi sürüyor.

Çökelge köyünde bir müstakil evde, mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında eşi ve çocuğuyla ağır yaralanan Makbule A'nın, Ağrı'dan sevk edildiği şehir hastanesinde tedavisine devam ediliyor.

Hastanenin acil yoğun bakım servis doktorlarından Dr. Halil İbrahim Doru, hastanın bilincinin yerinde olmaması sebebiyle solunum cihazına bağlandığını söyledi.

Yanık merkezi doktorları ile yanık bölgede pansumanların da düzenli yapıldığını ifade eden Doru, "Ciddi bir kas yıkımı mevcut. Bunun için sıvı tedavisi alınıyor. Onun dışında kompartman sendromuna girmemesi için ortopedi ile beraber bir takip sürecimiz var. Hastamız belki diyaliz alacak. Burada böbrek fonksiyonlarını korumak çok önemli. " dedi.

Doru, ayrıca yanık vakalarında sadece cildin yanmasının dışında vücudun tüm organlarının etkilendiğini belirtti.

- "Tüplerin yatay ve ters bir şekilde durmamaları gerekiyor"