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        Erzurum'da debisi yükselen dereden geçmeye çalışan genç kayboldu

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken kaybolan kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 18:39 Güncelleme: 09.07.2024 - 18:39
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        Erzurum'da debisi yükselen dereden geçmeye çalışan genç kayboldu
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        Erzurum'un Karayazı ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken kaybolan kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

        İlçenin Sukonak Mahallesi’nde hayvanlarını otlatan 21 yaşındaki Y.E ile yanındaki kişi, yağış nedeniyle debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı.

        Bir süre sürüklenen Y.E. gözden kayboldu, yanındaki kişi ise kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Trabzon Jandarma Komutanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekibi de arama çalışmaları için bölgeye yönlendirildi.

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