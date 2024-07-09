Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.
Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugünçift antrenman yaptı.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanlarda futbolcular, dar alan ve kuvvet çalışmaları yaptı.
Hatayspor, sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.
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