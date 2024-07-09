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        Erzurum'da sağanak nedeniyle dereler taştı

        Erzurum'un Narman ilçesinde sağanak nedeniyle taşan dereler, bazı tarım arazilerine zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 19:17 Güncelleme: 09.07.2024 - 19:17
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        Erzurum'da sağanak nedeniyle dereler taştı
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        Erzurum'un Narman ilçesinde sağanak nedeniyle taşan dereler, bazı tarım arazilerine zarar verdi.

        İlçede bir süredir devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Yağışlar nedeniyle Alabalık Mahallesi’ndeki derelerde taşkın meydana geldi.

        Taşan dereler bazı tarım arazilerinin su altında kalmasına neden oldu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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