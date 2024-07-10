Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da alt geçitte sıkışan kamyondaki 2 kişi yaralandı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, bir kamyonun alt geçitte sıkışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 01:28 Güncelleme: 10.07.2024 - 01:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da alt geçitte sıkışan kamyondaki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, bir kamyonun alt geçitte sıkışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kurt Deresi Sokak'ta seyir halinde olan ve alt geçitten geçmeye çalışan 25 ACG 111 plakalı kamyonun üst kısmı geçitte sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan ve yaralanan 2 kişi, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Trafik polisleri, kamyonun sıkıştığı yolu tek taraflı trafiğe kapatarak önlem aldı.

        Yapılan çalışmalar sonucu, kamyon sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 ilin valisi değişti
        5 ilin valisi değişti
        EURO 2024'te ilk finalist İspanya!
        EURO 2024'te ilk finalist İspanya!
        İsrail yine okula saldırdı
        İsrail yine okula saldırdı
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        Gazze'de ateşkes müzakereleri Doha'da
        Gazze'de ateşkes müzakereleri Doha'da
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?

        Benzer Haberler

        AFAD Başkanı Memiş, Erzurum'da koordinasyon toplantısında konuştu:
        AFAD Başkanı Memiş, Erzurum'da koordinasyon toplantısında konuştu:
        Hayvan otlatırken suya kapılan çoban kayboldu
        Hayvan otlatırken suya kapılan çoban kayboldu
        Erzurum'da sağanak nedeniyle dereler taştı
        Erzurum'da sağanak nedeniyle dereler taştı
        Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor
        Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor
        Erzurum'da debisi yükselen dereden geçmeye çalışan genç kayboldu
        Erzurum'da debisi yükselen dereden geçmeye çalışan genç kayboldu
        Ağrı'da tüp patlamasında yaralanan kadının Erzurum'da tedavisi sürüyor
        Ağrı'da tüp patlamasında yaralanan kadının Erzurum'da tedavisi sürüyor