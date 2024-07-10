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        Erzurum'da derede kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde dün şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken kaybolan gencin cenazesi Ağrı'da bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 09:56 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:56
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        Erzurum'da derede kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
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        Erzurum'un Karayazı ilçesinde dün şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken kaybolan gencin cenazesi Ağrı'da bulundu.

        Sukonak Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan ve dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan Yakup Eren'i (23) arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

        Jandarmanın su altı arama kurtarma, komando ve asayiş timleri ile Erzurum AFAD dalgıç ekipleri, dere boyunca arama çalışması yürüttü.

        Eren'in cenazesine Ağrı'nın Tutak ilçesindeki derede ulaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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