Erzurum'da derede kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Jandarmanın su altı arama kurtarma, komando ve asayiş timleri ile Erzurum AFAD dalgıç ekipleri, dere boyunca arama çalışması yürüttü.

Sukonak Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan ve dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan Yakup Eren'i (23) arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

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