Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        AFAD Başkanı Memiş'ten Erzurum'da derede cenazesi bulunan gencin ailesine taziye ziyareti

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Erzurum'un Karayazı ilçesinde dün şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken kaybolan ve bugün cenazesine ulaşılan gencin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 16:23 Güncelleme: 10.07.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        AFAD Başkanı Memiş'ten Erzurum'da derede cenazesi bulunan gencin ailesine taziye ziyareti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Erzurum'un Karayazı ilçesinde dün şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken kaybolan ve bugün cenazesine ulaşılan gencin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Okay Memiş, sel nedeniyle ev, ahır, tarım arazisi ile araçların zarar gördüğü ve 4 kişinin yaralandığı Erzurum'un Tekman ilçesinin Dalsöğüt Mahallesi ve Hamzalar Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından Karayazı ilçesine geçti.

        Sukonak Mahallesi'nde dün dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan ve bugün cenazesi bulunan 23 yaşındaki Yakup Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Memiş, acılı aileye başsağlığı diledi.

        Ziyarette Memiş'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Dün Bodrum bugün İzmir! İki ilçede alevler yükseldi!
        Dün Bodrum bugün İzmir! İki ilçede alevler yükseldi!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Rus petrolünde uzun vadeli Hindistan planı
        Rus petrolünde uzun vadeli Hindistan planı
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Ağabeyinin cinsel uzvunu kesip öldürdü! İşte nedeni!
        Ağabeyinin cinsel uzvunu kesip öldürdü! İşte nedeni!
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        'İnsan sapanı'nın halatı kopunca havada asılı kaldı!
        'İnsan sapanı'nın halatı kopunca havada asılı kaldı!
        Üzücü haber
        Üzücü haber
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        "İki efsanenin doğuşu"
        "İki efsanenin doğuşu"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor

        Benzer Haberler

        AFAD Başkanı Okay Memiş, Erzurum'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
        AFAD Başkanı Okay Memiş, Erzurum'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
        AFAD Başkanı Memiş, Erzurum'da selden etkilenen mahallede inceleme yaptı:
        AFAD Başkanı Memiş, Erzurum'da selden etkilenen mahallede inceleme yaptı:
        Koruma altındaki 2'nci Abdülhamid dönemine ait Ahi Sancağı restore ediliyor
        Koruma altındaki 2'nci Abdülhamid dönemine ait Ahi Sancağı restore ediliyor
        Erzurum'da derede kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
        Erzurum'da derede kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
        Dereyi geçerken akıntıya kapıldı, cansız bedeni bulundu
        Dereyi geçerken akıntıya kapıldı, cansız bedeni bulundu
        Dereyi geçerken akıntıya kapılan çobanın cansız bedeni bulundu
        Dereyi geçerken akıntıya kapılan çobanın cansız bedeni bulundu