AFAD Başkanı Memiş'ten Erzurum'da derede cenazesi bulunan gencin ailesine taziye ziyareti

Ziyarette Memiş'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı eşlik etti.

Okay Memiş, sel nedeniyle ev, ahır, tarım arazisi ile araçların zarar gördüğü ve 4 kişinin yaralandığı Erzurum'un Tekman ilçesinin Dalsöğüt Mahallesi ve Hamzalar Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından Karayazı ilçesine geçti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Erzurum'un Karayazı ilçesinde dün şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken kaybolan ve bugün cenazesine ulaşılan gencin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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