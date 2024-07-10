Erzurum ile Ağrı'da sağanak, Palandöken'in zirvesinde ise dolu etkili oldu

Erzurum ile Ağrı'da sağanak, Palandöken Dağı'nın zirve noktalarında ise dolu etkili oldu.

Erzurum'da öğleden sonra başlayan sağanak, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Palandöken Dağı'nın zirve noktaları da dolu nedeniyle beyaza büründü.

Öte yandan yağış nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları zirveye çıkan yola savruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.