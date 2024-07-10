Atakaş Hatayspor'un Erzurum devam ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugünü tek antrenmanla tamamladı.
Futbolcular, teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanda dar alan çalışması yaptı.
Hatayspor, sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.
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