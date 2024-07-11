Erzurum'da dereye düşüp ölen genç defnedildi

Törene, Eren'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Çiftçi, Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ve çeşitli kurumların yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Yakup Eren (23) için ilçenin Sukonak Mahallesi'ndeki camide tören düzenlendi. Eren'in naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

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