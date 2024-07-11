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        Erzurum'da dereye düşüp ölen genç defnedildi

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde 2 gün önce yağış nedeniyle debisi artan dereden geçmek isterken akıntıya kapılan ve dün cenazesi Ağrı'nın Tutak ilçesinde bulunan genç toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 00:55 Güncelleme: 11.07.2024 - 00:55
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        Erzurum'da dereye düşüp ölen genç defnedildi
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        Erzurum’un Karayazı ilçesinde 2 gün önce yağış nedeniyle debisi artan dereden geçmek isterken akıntıya kapılan ve dün cenazesi Ağrı’nın Tutak ilçesinde bulunan genç toprağa verildi.

        Yakup Eren (23) için ilçenin Sukonak Mahallesi'ndeki camide tören düzenlendi. Eren'in naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        Törene, Eren'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Çiftçi, Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ve çeşitli kurumların yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

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