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        Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kamp çalışmaları için geldiği Erzurum'da sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:11
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        Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kamp çalışmaları için geldiği Erzurum'da sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

        Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde hazırlıklarını sürdüren futbolcular, sabah Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından izokinetik kuvvet testine tabi tutuldu.

        Bordo-beyazlı ekip, irtifa merkezindeki sahada akşam yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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