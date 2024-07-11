Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kamp çalışmaları için geldiği Erzurum'da sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kamp çalışmaları için geldiği Erzurum'da sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde hazırlıklarını sürdüren futbolcular, sabah Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından izokinetik kuvvet testine tabi tutuldu.
Bordo-beyazlı ekip, irtifa merkezindeki sahada akşam yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.
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