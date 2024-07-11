Erzurum'da selden etkilenen mahallelerde yaralar sarılıyor

Erzurum'da son günlerde etkili olan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı selden etkilenen 11 ilçedeki 36 mahallede yaralar sarılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekman'ın Kalaycı, Hamzanlar, Mollamehmet ve Dalsöğüt, Pasinler'in Büyüktuy, Pusudere, Küçüktuy ve Yeniköy, Karayazı'nın Sukonak ve Dörtpınar, Karaçoban'ın Kopal, Uzundere'nin Sapaca, Çamlıyamaç, Gölbaşı, Cevizli, Seyitefendi, Dikyar, Ulubağ, Gölbaşı, Cevizli ve Çağlayan, Oltu'nun Sarısaz ve Dikyar, Tortum'un Pirinkayalar, Horasan'ın Çamlıkale, Kadıcelal, Akçatoprak, Kükürtlü ve Harçlı, Narman'ın Alabalık, Köprüköy'ün Akça ve Ağcaşar ile İspir'in Sarıkonaklar, Köprüköy, Halilpaşa ve Çamlıkaya mahalleleri selden etkilendi.

Bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı, tarım arazileri, ahır ve evlerin zarar gördüğü, 95 hayvanın da telef olduğu selin ardından Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında vatandaşların yaralarının sarılması için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandı.

Evleri yıkılan vatandaşlara ilk etapta çadır ve konteyner temin edildi, temiz su ve kanalizasyon altyapıları hazır hale getirildi, Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelere altyapı için boru ve malzeme desteği ulaştırıldı.

- Zarar tespit çalışmaları tamamlandı