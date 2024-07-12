Erzurum'da 10 günde metrekareye 95 kilogram yağış düştü

Erzurum'da temmuzun ilk 10 gününde metrekareye 95,2 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Bölge Müdürü Ömür Demirgüneş, Vali Çiftçi'ye brifing verdi.

Kentte son zamanlarda mevsim normalleri dışında etkili olan sağanak ve sonrasında meydana gelen selle ilgili kurum müdürleriyle toplantı yapan Çiftçi, bölgede gelecek günlerdeki hava durumu hakkında Demirgüneş'ten bilgi aldı.

Vali Çiftçi'ye, uzun yıllar temmuz boyunca metrekareye düşen ortalama yağış 27 kilogramken, kentin bu sene 1-10 Temmuz'da 95,2 kilogram yağış aldığı bilgisi verildi.