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        Erzurum'da 10 günde metrekareye 95 kilogram yağış düştü

        Erzurum'da temmuzun ilk 10 gününde metrekareye 95,2 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 10:43 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:46
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        Erzurum'da 10 günde metrekareye 95 kilogram yağış düştü
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        Erzurum'da temmuzun ilk 10 gününde metrekareye 95,2 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Bölge Müdürü Ömür Demirgüneş, Vali Çiftçi'ye brifing verdi.

        Kentte son zamanlarda mevsim normalleri dışında etkili olan sağanak ve sonrasında meydana gelen selle ilgili kurum müdürleriyle toplantı yapan Çiftçi, bölgede gelecek günlerdeki hava durumu hakkında Demirgüneş'ten bilgi aldı.

        Vali Çiftçi'ye, uzun yıllar temmuz boyunca metrekareye düşen ortalama yağış 27 kilogramken, kentin bu sene 1-10 Temmuz'da 95,2 kilogram yağış aldığı bilgisi verildi.

        Erzurum, Erzincan ve Bayburt dolaylarında hava tahmin raporunu belirleyen balonun uçurulduğu ziyarette, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, DSİ 8. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Kaygusuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger de bulundu.

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