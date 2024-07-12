Erzurum'daki müze Türkiye'nin elektrik tarihine ışık tutuyor

AYŞE NUR ERDOĞDU - Erzurum'da açılan ve Türkiye’nin elektrik tarihini anlatan Elektrik Müzesi ziyaretçilerini bekliyor.

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Bayburt, Erzincan ve Iğdır'a hizmet veren Aras EDAŞ, geçen yıl, insanlık tarihinde dönüm noktası olan elektriğin keşif hikayesini ve Türkiye'deki elektrik şebekesinin gelişimini anlatan müze kurdu.

Elektriğin geniş kitlelere tanıtılması ve kullanımının teşvik edilmesi amacıyla kurum binasında açılan müzede, 1930'lu yıllardan itibaren elektrik alanında geliştirilen malzeme ve cihazlar sergileniyor.

Sayaçlardan kablo test araçlarına, trafolardan elektrik kumpaslarına birçok eserin yer aldığı müze, Türkiye'nin elektrik tarihini anlatıyor. - 100'e yakın eser sergileniyor Kapılarını ziyarete açan müze, sergilenen 100'e yakın eserle misafirlerini ücretsiz ağırlıyor. Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, AA muhabirine, şebekeleri yenilerken ortaya çıkan ve tespit ettikleri eski malzemeleri değerlendirmek, geleceğe taşımak için böyle bir fikrin geliştiğini söyledi. Şirket olarak 7 ile hizmet verdiklerini ifade eden Akbaş, şöyle konuştu: