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        Erzurum'daki müze Türkiye'nin elektrik tarihine ışık tutuyor

        AYŞE NUR ERDOĞDU - Erzurum'da açılan ve Türkiye'nin elektrik tarihini anlatan Elektrik Müzesi ziyaretçilerini bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:05 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:05
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        Erzurum'daki müze Türkiye'nin elektrik tarihine ışık tutuyor
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        AYŞE NUR ERDOĞDU - Erzurum'da açılan ve Türkiye’nin elektrik tarihini anlatan Elektrik Müzesi ziyaretçilerini bekliyor.

        Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Bayburt, Erzincan ve Iğdır'a hizmet veren Aras EDAŞ, geçen yıl, insanlık tarihinde dönüm noktası olan elektriğin keşif hikayesini ve Türkiye'deki elektrik şebekesinin gelişimini anlatan müze kurdu.

        Elektriğin geniş kitlelere tanıtılması ve kullanımının teşvik edilmesi amacıyla kurum binasında açılan müzede, 1930'lu yıllardan itibaren elektrik alanında geliştirilen malzeme ve cihazlar sergileniyor.

        Sayaçlardan kablo test araçlarına, trafolardan elektrik kumpaslarına birçok eserin yer aldığı müze, Türkiye'nin elektrik tarihini anlatıyor.

        - 100'e yakın eser sergileniyor

        Kapılarını ziyarete açan müze, sergilenen 100'e yakın eserle misafirlerini ücretsiz ağırlıyor.

        Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, AA muhabirine, şebekeleri yenilerken ortaya çıkan ve tespit ettikleri eski malzemeleri değerlendirmek, geleceğe taşımak için böyle bir fikrin geliştiğini söyledi.

        Şirket olarak 7 ile hizmet verdiklerini ifade eden Akbaş, şöyle konuştu:

        "Buralarda yaptığımız çalışmalarda elde edilen eski malzemeleri sergileyerek geleceğe ışık tutmaya çalışıyoruz. Bu amaçla 2023 yılında bu müzemizi oluşturduk. Bu müzedeki malzemeler, 1930’lu yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli tarihlerde üretilmiş, kullanılmış malzemelerden oluşmaktadır. Şebekelerimizi yeniledikçe de çıkan malzemeleri saklayarak ülkemize bir müze kazandırdık. Müze, elektrik tarihimize ışık olarak Türkiye’de ilktir, tescillenmiştir. Öğrencilerimize, bölge halkımıza ışık tutacağını düşünüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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