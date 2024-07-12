Erzurumspor FK, 1. etap çalışmalarını tamamladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ilk kamp çalışmasını tamamladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ilk kamp çalışmasını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde 1 Temmuz Pazartesi günü sezon hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde 2024-2025 sezonu hazırlıklarının 1. etap kampını 10 günlük çalışmayla tamamlayan futbolcular, 3 gün iznin ardından tekrar bir araya gelecek.
Erzurumsporlu futbolcular, 15 Temmuz Pazartesi günü aynı tesislerde toplanarak 2. etap kamp çalışmaları kapsamında yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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