Erzurumspor FK, 1. etap çalışmalarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde 1 Temmuz Pazartesi günü sezon hazırlıklarına başladı.

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