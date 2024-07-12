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        Erzurumspor FK, 1. etap çalışmalarını tamamladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ilk kamp çalışmasını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 13:03 Güncelleme: 12.07.2024 - 13:03
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        Erzurumspor FK, 1. etap çalışmalarını tamamladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ilk kamp çalışmasını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde 1 Temmuz Pazartesi günü sezon hazırlıklarına başladı.

        Kulüp tesislerinde 2024-2025 sezonu hazırlıklarının 1. etap kampını 10 günlük çalışmayla tamamlayan futbolcular, 3 gün iznin ardından tekrar bir araya gelecek.

        Erzurumsporlu futbolcular, 15 Temmuz Pazartesi günü aynı tesislerde toplanarak 2. etap kamp çalışmaları kapsamında yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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