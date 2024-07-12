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        Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Erzurum'da hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 14:14 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:14
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        Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Erzurum'da hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        C.Ç. yönetimindeki 04 AAF 467 plakalı hafif ticari araç, il merkezindeki Aliravi Kavşağı'nda R.D'nin kullandığı 25 LT 462 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki F.Ç. (27) , İ.Ç. (66), D.Ç. (47), Y.A. (34), H.D. (60) ve A.D. (62) ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırılana kadar kavşakta güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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