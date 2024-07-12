Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Erzurum'da hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Erzurum'da hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
C.Ç. yönetimindeki 04 AAF 467 plakalı hafif ticari araç, il merkezindeki Aliravi Kavşağı'nda R.D'nin kullandığı 25 LT 462 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki F.Ç. (27) , İ.Ç. (66), D.Ç. (47), Y.A. (34), H.D. (60) ve A.D. (62) ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırılana kadar kavşakta güvenlik önlemi aldı.
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