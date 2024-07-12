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        Erzurum'da gölde kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı

        Erzurum'un Uzundere ilçesinde girdiği gölde kaybolan gencin bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 19:43 Güncelleme: 12.07.2024 - 19:43
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        Erzurum'da gölde kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı
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        Erzurum'un Uzundere ilçesinde girdiği gölde kaybolan gencin bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

        İlçenin Balıklı Mahallesi'ndeki Tortum Gölü’ne serinlemek için giren 18 yaşındaki Bedirhan Kotan bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile komando timi sevk edildi.

        Bot yardımıyla göle açılan ekipler, kayıp gencin bulunması için su altı ve yüzeyinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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