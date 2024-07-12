Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarına Erzurum devam ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Akdeniz ekibinin Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde idmanında futbolcular, güne kuvvet çalışmasıyla başladı.
Bordo beyazlı ekip, dar alan ve taktik çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Hatayspor, sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.
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