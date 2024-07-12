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        Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarına Erzurum devam ediyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 21:23 Güncelleme: 12.07.2024 - 21:23
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        Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarına Erzurum devam ediyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

        Akdeniz ekibinin Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde idmanında futbolcular, güne kuvvet çalışmasıyla başladı.

        Bordo beyazlı ekip, dar alan ve taktik çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

        Hatayspor, sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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