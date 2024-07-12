Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Alanyaspor, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 23:22 Güncelleme: 12.07.2024 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

        Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampta turuncu yeşilliler, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çalıştı.

        Futbolcular, idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı daha sonra dar alan çalışması yaptı.

        Alanyaspor, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de feci olay!
        İzmir'de feci olay!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        İYİ Parti Batman İl Başkanı'nın oğlu Batman Çayı’nda boğuldu
        İYİ Parti Batman İl Başkanı'nın oğlu Batman Çayı’nda boğuldu
        "AB gizli sansür anlaşması teklif etti"
        "AB gizli sansür anlaşması teklif etti"
        Yeni doğan bebeği çöpe bıraktılar!
        Yeni doğan bebeği çöpe bıraktılar!
        Ancelotti'den Arda'ya yeni görev!
        Ancelotti'den Arda'ya yeni görev!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı
        Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı
        Beşiktaş, Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!

        Benzer Haberler

        Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarına Erzurum devam ediyor
        Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarına Erzurum devam ediyor
        Erzurum'da gölde kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı
        Erzurum'da gölde kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı
        Çifte Minareli Medrese'de "Milletin Zaferi" temalı fotoğraf sergisi açıldı
        Çifte Minareli Medrese'de "Milletin Zaferi" temalı fotoğraf sergisi açıldı
        Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yarala...
        Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yarala...
        Erzurumspor FK, defans oyuncu Celal Hanalp ile sözleşme yeniledi
        Erzurumspor FK, defans oyuncu Celal Hanalp ile sözleşme yeniledi
        Erzurumspor FK, 1. etap çalışmalarını tamamladı
        Erzurumspor FK, 1. etap çalışmalarını tamamladı