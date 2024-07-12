Erzurum'da gölde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

AFAD İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve itfaiye ekipleri ile UMKE personeli göl ve çevresinde arama çalışması yürüttü.

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