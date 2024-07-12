Erzurum'da gölde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Erzurum'un Uzundere ilçesinde girdiği gölde kaybolan gencin cenazesi bulundu.
Erzurum'un Uzundere ilçesinde girdiği gölde kaybolan gencin cenazesi bulundu.
Balıklı Mahallesi'ndeki Tortum Gölü'ne serinlemek için giren 17 yaşındaki Bedirhan Kotan'ı arama çalışmalarına sabah erken saatlerinde yeniden başlandı.
AFAD İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve itfaiye ekipleri ile UMKE personeli göl ve çevresinde arama çalışması yürüttü.
Çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, Kotan'ın cesedine göl içerisinde ulaştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.