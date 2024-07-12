Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da gölde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

        Erzurum'un Uzundere ilçesinde girdiği gölde kaybolan gencin cenazesi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 19:43 Güncelleme: 12.07.2024 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da gölde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un Uzundere ilçesinde girdiği gölde kaybolan gencin cenazesi bulundu.

        Balıklı Mahallesi'ndeki Tortum Gölü'ne serinlemek için giren 17 yaşındaki Bedirhan Kotan'ı arama çalışmalarına sabah erken saatlerinde yeniden başlandı.

        AFAD İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve itfaiye ekipleri ile UMKE personeli göl ve çevresinde arama çalışması yürüttü.

        Çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, Kotan'ın cesedine göl içerisinde ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!
        Kağıt fabrikasında yangın!
        Kağıt fabrikasında yangın!
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Güzellik kriterleri masada
        Güzellik kriterleri masada
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ancelotti'den Arda'ya yeni görev!
        Ancelotti'den Arda'ya yeni görev!
        İYİ Parti Batman İl Başkanı'nın oğlu Batman Çayı’nda boğuldu
        İYİ Parti Batman İl Başkanı'nın oğlu Batman Çayı’nda boğuldu
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        İzmir'de feci olay!
        İzmir'de feci olay!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        Uzman çavuşu öldürdü, beraatini istedi
        Uzman çavuşu öldürdü, beraatini istedi
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ciro Immobile İstabul'da!
        Ciro Immobile İstabul'da!

        Benzer Haberler

        Alanyaspor, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
        Alanyaspor, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
        Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarına Erzurum devam ediyor
        Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarına Erzurum devam ediyor
        Erzurum'da gölde kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı
        Erzurum'da gölde kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı
        Çifte Minareli Medrese'de "Milletin Zaferi" temalı fotoğraf sergisi açıldı
        Çifte Minareli Medrese'de "Milletin Zaferi" temalı fotoğraf sergisi açıldı
        Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yarala...
        Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yarala...
        Erzurumspor FK, defans oyuncu Celal Hanalp ile sözleşme yeniledi
        Erzurumspor FK, defans oyuncu Celal Hanalp ile sözleşme yeniledi