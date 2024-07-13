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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Erzurum'da konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk etapta Sivas'tan Kars'a kadar olan mevcut demir yolu hattını rehabilite ettiklerini ve Erzurum için hızlı tren çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 13.07.2024 - 13:09
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Erzurum'da konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk etapta Sivas'tan Kars'a kadar olan mevcut demir yolu hattını rehabilite ettiklerini ve Erzurum için hızlı tren çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

        Bakan Uraloğlu, Erzurum'daki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Artvin, Rize ve Trabzon programlarına gitmek üzere yakın olduğu için Erzurum Havalimanı'na geldiğini söyledi.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in haberdar olması ve daveti üzerine programa geldiğini ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "Geçen hafta içerisinde daha bir hafta olmadı, sizlerin de takip ettiğinizi umuyorum. İlk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı uzaya fırlattık. Gerçekten onun mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Bu ülkenin bir evladı olarak, bir mühendis olarak bunu yapabilmenin gerçekten haklı gururu, sevinci ve heyecanı var. Onun için Cumhurbaşkanı'mız bize hedef gösterdi. Her türlü maddi manevi desteği verdi, Allah ondan razı olsun. Bizlere de çok şükür gereğini yapmak nasip oldu. Şimdi aklıma şu geldi. Eğer Teyo Pehlivan (Erzurum'da hikayeleriyle tanınan kişi) sağ olsaydı, bu 6 ay içinde neler söylemezdi, hikayelerini bol bol anlatırdı."

        - "(Hızlı tren) İhalesini yapıp başlayacağız"

        Kentte yaklaşık 5,5 yıl görev yaptığını hatırlatan Uraloğlu, şehre hizmet etmeye gayret edeceğini dile getirdi.

        Erzurum'un her zaman AK Parti'ye güç ve destek verdiğini anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

        "Yapmamız gerekenler var, planladıklarımız var, devam edenler var. Bunları da Allah'ın izniyle bir program dahilinde milletvekillerimizle, bakanlarımızla, belediye başkanlarımızla ve il teşkilatımızla hayata geçireceğiz. Tasarruf tedbirleri bazen bazı işler için de fırsat olur. İnşallah biz de bu vesileyle bu süreci fırsata çevirmeye gayret ediyoruz. Erzurum'da sizin yakından takip ettiğiniz Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğünün kuruluşunu resmi olarak kurduk, fiili olarak da bütün üniteleriyle inşallah kısa zamanda hayata geçireceğiz. İlk etapta biz Sivas'tan Kars'a kadar olan mevcut demir yolu hattımızı rehabilite ediyoruz ve buradaki kapasiteyi arttırıyoruz ama ben biliyorum ki siz hızlı treni bekliyorsunuz. Onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Onu da inşallah çok uzatmadan yapım çalışmalarını, ihalesini yapıp başlayacağız. Onun da yine üzerindeyiz. Burada ulaşımla ilgili bazı tünel projelerimiz var. Standartların yükseltilmesi projelerimiz var. Birçoğunun projesini yaptık. Onları da takip ediyoruz hep beraber inşallah onları da hayata geçireceğiz."

        Uraloğlu, Erzurum'u sevdiklerini ve hizmet etmeye devam edeceklerini bildirdi.

        Programa, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Abdurrahim Fırat, Fatma Öncü ve Mehmet Emin Öz, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Artvin İl Başkanı Fatih Tahtalı ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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