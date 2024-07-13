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        Erzurum'da nehre giren çocuklardan biri boğuldu, biri kayboldu

        Erzurum'un Horasan ilçesinde Aras Nehri'ne giren 2 çocuktan biri boğuldu, biri kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 18:33 Güncelleme: 13.07.2024 - 18:33
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        Erzurum'da nehre giren çocuklardan biri boğuldu, biri kayboldu
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde Aras Nehri'ne giren 2 çocuktan biri boğuldu, biri kayboldu.

        İlçeye bağlı Kırkgözeler Mahallesi mevkisinde serinlemek için Aras Nehri'ne giren Yusuf Özer (11), Murat Sevuk ve Yaser Özer, bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile komando timi sevk edildi.

        Ekipler ile çevredekilerin yardımıyla yürütülen çalışma sonucu Yaser Özer kurtarıldı, Murat Sevuk'un ise cansız bedenine ulaşıldı.

        Nehirde kaybolan Yusuf Özer'in bulunması için ekiplerin su altında ve yüzeyindeki çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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