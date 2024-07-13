Futbol: Hazırlık maçı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye 3-1 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye 3-1 mağlup oldu.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında iki takım, kamp yaptıkları Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşı karşıya geldi.
Akdeniz ekibi, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Alanyaspor'un golünü maçın 51. dakikasında Veysel Karani Ünal kaydetti.
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