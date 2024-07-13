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        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Sabail ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 22:01 Güncelleme: 13.07.2024 - 22:03
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        Futbol: Hazırlık maçı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Sabail ile 1-1 berabere kaldı.

        Yeni sezon hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Akdeniz ekibi, kampta bugün tek antrenman yaptı.

        Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde 1 saat 40 dakika süren antrenmanda futbolcular, dar alan, taktik ve hava topu çalıştı.

        İdmanda bordo-beyazlıların yeni transferi Jonathan Okoronkwo, takımla çalıştı.

        Hatayspor, öğleden sonra ise aynı kamp merkezinde çalışan Azerbaycan takımlarından Sabail ile hazırlık maçı yaptı.

        Müsabaka, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

        Akdeniz ekibinin golünü, Recep Burak Yılmaz kaydetti.

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