Erzurum'da 150 polisin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı

Erzurum'da "Huzurum Erzurum" projesi kapsamında yaklaşık 150 polisin katılımıyla uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulama çerçevesinde kent merkezinde belirlenen farklı noktada sürücüleri durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yaptı.

Denetimlerde, suç unsurunun yanı sıra araçların muayenelerinin olup olmadığı gibi teknik yeterliliklerine ilişkin kontroller de gerçekleştirildi.

Tüm birimlerden 150 polisin katılımıyla kent merkezinde yaklaşık 3 saat sürdürülen uygulamayı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da sahada takip etti.

Yırtar, AA muhabirine, bu uygulamaların suçluların yakalanması, suçların önlenmesi ve aydınlatılması açısından önemli olduğunu söyledi. Uygulamaların arananların yakalanmasını sağladığını belirten Yırtar, "Suçluların suç aletlerinden arındırılması konusunda iyi sonuçlar elde ediyoruz. Bunlarından kasten yaralamalarda büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Ne kadar çok aranan şahıs yakalanırsa suç oranları da haliyle düşer." dedi. Yırtar, vatandaşın can ve mal sağlığını korumak için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: