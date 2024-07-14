Erzurum'da sağanak sonrası heyelan meydana geldi
Erzurum Tortum ilçesinden etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi.
Erzurum Tortum ilçesinden etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi.
Tortum-Narman yol ayrımında etkili olan yağış, kara yolunda heyelana yol açtı. Heyelan sırasında yoldan gecen bir araç balçığa saplandı.
Araçta mahsur kalan kişi belediye ekiplerince kurtarıldı. Araç bulunduğu yerden çıkarıldı.
Trafiğe kapatılan yol belediye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonrası açıldı.
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