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        GÜNCELLEME - Erzurum'da akarsuya düşen araçtaki anne öldü, bebeği kayboldu

        Erzurum'un Tortum ilçesinde heyelan nedeniyle akarsuya düşen hafif ticari araçtaki anne öldü, bebeği kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 00:11 Güncelleme: 14.07.2024 - 00:11
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da akarsuya düşen araçtaki anne öldü, bebeği kayboldu
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        Erzurum'un Tortum ilçesinde heyelan nedeniyle akarsuya düşen hafif ticari araçtaki anne öldü, bebeği kayboldu.

        Suriye uyruklu Mohamad Tarek Mhabbek’in kullandığı hafif ticari araç, ilçenin Pehlivanlı Mahallesi mevkiinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda akarsuya sürüklendi.

        Sürücü ve araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, bir kadın ile 8 aylık bebeği ise akıntıya kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yaptıkları çalışma sonucu kadının cansız bedenini olay yerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta buldu.

        Kayıp bebeğin bulunması için arama çalışmalarına gün boyu AFAD ve jandarma tarafından devam edildi.

        Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara sabah devam edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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