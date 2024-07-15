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        Erzurum, Ardahan, Tunceli, Ağrı, Kars ve Iğdır'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

        Erzurum, Ardahan, Tunceli, Ağrı, Kars ve Iğdır'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 15:12 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:12
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        Erzurum, Ardahan, Tunceli, Ağrı, Kars ve Iğdır'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
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        Erzurum, Ardahan, Tunceli, Ağrı, Kars ve Iğdır'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

        Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve protokol üyeleri, 15 Temmuz, Polis ve Karskapı şehitliklerini ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı.

        Şehit yakınlarının da katıldığı ziyaretlerde, şehitler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Protokol üyeleri daha sonra Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Başkanlığında gaziler ve şehit yakınları ile bir araya geldi.

        Lalapaşa Camii'nde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı mevlit programında, İl Müftüsü Rüstem Can, şehitler için dua etti.

        Abdurrahman Gazi Kent Ormanı'nda da Palandöken Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Milletin Zaferi Doğa Yürüyüşü" düzenlendi. Türk bayraklarıyla gerçekleşen yürüyüşe, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Palandöken Kaymakamlığınca kentteki bir alışveriş merkezinde de "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı resim sergisi düzenlendi.

        - Ardahan

        Ardahan'da il protokolü ve vatandaşlar, Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Burada şehitler için İl Müftüsü Adem Karadeniz dua etti, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Programa, Vali Hayrettin Çiçek, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Hayrettin Çiçek, törende şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

        - Ağrı

        Ağrı'da 15 Temmuz programları kapsamında Merkez Camisi'nde mevlit okundu.

        Vali Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve beraberindekilerle daha sonra şehitliği ziyaret etti.

        Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda dua edildi.

        Vali Koç, şehit aileleriyle sohbet edip şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

        - Tunceli

        Tunceli’nin Pülümür ve Çemişgezek ilçelerinde de kaymakamlar ve beraberindekiler, şehit kabirlerini ziyaret etti.

        Programlarda, okunan duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

        - Kars

        Kars'ta Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Vali Ziya Polat, 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Belediye Başkanı Ötüken Senger çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kars Garnizon şehitliğini ziyaret eden protokol üyeleri, mezarlara karanfil bırakarak dua etti.

        Vali Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile bazı protokol üyeleri, daha sonra Fethiye Camisi yanındaki Millet Bahçesi'nde oluşturulan 15 Temmuz Hatıra Ormanı'na fidan dikti.

        Protokol üyeleri, Kars Kalesi eteklerinde açılan 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisini de ziyaret etti.

        - Iğdır

        Iğdır'da, Hacı Hacer Cami ve Ulu Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.

        Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Zahit Demirel dua etti.

        Namazdan sonra vatandaşlara, cami bahçesinde su, lokum ve şeker dağıtıldı.

        Daha sonra il protokolü ve vatandaşlar Asri Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

        Burada şehitler için Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Veli Bedel dua etti, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Programlara, Vali Ercan Turan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cavit Tütüncü, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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