Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        DAGC Başkan Özsoy'un 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 17:46 Güncelleme: 15.07.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        DAGC Başkan Özsoy'un 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Özsoy, mesajında, demokrasinin ve milli değerlerin yaşatılabilmesi anlamında gazetecilerin önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

        Türk medyasının 15 Temmuz gecesi darbecilerin müdahalelerine rağmen yayınlarını sürdürerek darbeye geçit vermediğini belirten Özsoy, şunları kaydetti:

        "15 Temmuz gecesi yaşananlar, bize bir kez daha göstermiştir ki, artık Türkiye’de darbe heves ve girişimleri geçmişte kalmıştır. Tarihte sayısız örneklerde ve 8 yıl önce olduğu gibi kendi insanına kurşun sıkabilecek, milli iradenin mekanı olan Meclisi bombalayacak kadar gözü dönmüş, hain ve katillerin girişebilecekleri her türlü alçakça hareketler misliyle karşılık bulmuş, Türk milletinin topyekun karşı duruşuyla ortadan kaldırılmıştır. Türkiye'nin sorunlarının çözümü ancak ve ancak demokratik sistem içinde olmalıdır. Bir başkasına hayat hakkı tanımayan yaklaşımların, Türkiye’nin gündeminden bir daha gelmemek üzere düşmesi gerektiğini, güvenlik güçlerinin ancak ve ancak vatanın bölünmez bütünlüğünü, birliğini korumak maksadı ile kullanılabileceğini, milleti oluşturan unsurların tümüne ve milletin değerlerine karşı tüm girişimleri reddettiğimizi, milli iradenin üzerinde başka bir beşeri gücü kabul etmediğimizi haykırıyor, darbe girişimini kınıyoruz. "

        Özsoy, "Bizler, en zor zamanda, en zor şartlar altında dahi, birliğimizi, beraberliğimizi ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz. Başta basın şehidimiz olmak üzere hayatlarını kaybeden demokrasi ve terör şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı ve gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çeşme'de facia! Orman yangınında 3 kişi öldü
        Çeşme'de facia! Orman yangınında 3 kişi öldü
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Aynı yönde gidiyorlardı... Öldüren kaza kamerada!
        Aynı yönde gidiyorlardı... Öldüren kaza kamerada!
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik...
        Tortum Çayı'nda aranan 8 aylık bebeğe ulaşılamadı
        Tortum Çayı'nda aranan 8 aylık bebeğe ulaşılamadı
        Erzurum, Ardahan, Tunceli, Ağrı, Kars ve Iğdır'da 15 Temmuz şehitleri anıld...
        Erzurum, Ardahan, Tunceli, Ağrı, Kars ve Iğdır'da 15 Temmuz şehitleri anıld...
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - "Şehit oğlumuzun emaneti burada" diyer...
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - "Şehit oğlumuzun emaneti burada" diyer...
        Erzurum'da polisin FETÖ'ye yönelik operasyonlarında 8 yılda 1147 zanlı tutu...
        Erzurum'da polisin FETÖ'ye yönelik operasyonlarında 8 yılda 1147 zanlı tutu...
        Erzurum'da sağanak sonrası oluşan heyelanda karayolu ulaşıma kapandı
        Erzurum'da sağanak sonrası oluşan heyelanda karayolu ulaşıma kapandı