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        Erzurum'da otomobille kamyon çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:20 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:20
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        Erzurum'da otomobille kamyon çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.Y. idaresindeki 06 GC 2682 plakalı hafriyat kamyonu, Oltu Çevre Yolu Sanayi Kavşağı'nda Ş.E'nin kullandığı 35 DPM 62 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada devrilen otomobildeki sürücü ile D.E. ve M.E. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Oltu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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