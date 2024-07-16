PKK/KCK'nın Rusya'daki faaliyetlerinde yar alan üyesi Erzurum'da yakalandı

Ekipler, bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya'daki yapılanmalarında faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği Rus uyruklu N.O.P'yi Aşkale ilçesinde düzenledikleri operasyonla saklandığı ikamette yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.