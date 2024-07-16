Erzurum'da 57 kaçak telefon yakalandı, 67 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Erzurum'da 57 gümrük kaçağı cep telefonu yakalandı, 67 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Erzurum'da 57 gümrük kaçağı cep telefonu yakalandı, 67 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları operasyonlarda 57 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Ekipler, operasyonlarda 67 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
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