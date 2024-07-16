Erzurum'da 57 kaçak telefon yakalandı, 67 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları operasyonlarda 57 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

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