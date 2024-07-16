Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü eski polis yakalandı.
Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü eski polis yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Terörle Mücadele şubesi ekipleri, kentte FETÖ'ye yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve mesleğinden ihraç edilen eski polis A.K'yi yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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