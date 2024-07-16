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        GÜNCELLEME - Erzurum kırsalında sel nedeniyle ev ve ahırlar yıkıldı, araçlar zarar gördü

        Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde meydana gelen sel nedeniyle ev ve ahırlar yıkıldı, araçlar zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 16:11 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:11
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        GÜNCELLEME - Erzurum kırsalında sel nedeniyle ev ve ahırlar yıkıldı, araçlar zarar gördü
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        Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde meydana gelen sel nedeniyle ev ve ahırlar yıkıldı, araçlar zarar gördü.

        İlçe kırsalındaki Pelitli Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle Değirmen Deresi taştı.

        Ev, depo, ahır ve samanlıkların yıkıldığı mahallede, otomobiller ve tarım araçları da zarar gördü.

        Sel nedeniyle mahalle içinde taş ve çamur yığınları oluştu.

        AFAD koordinesinde mahallede çalışmalara başlayan ekipler, evleri zarar gören vatandaşlar için mahallede çadır kurdu.

        - "İlk defa böyle bir şey oldu"

        Pelitli Mahallesi Muhtarı Mustafa Kotan, AA muhabirine, selde vatandaşların canını zor kurtardığını söyledi.

        Selin ani ve çok hızlı geldiğini ifade eden Kotan, şöyle konuştu:

        "Dere yatağında normal yağmur suları devam ediyordu. Bu yıl geçen yıllara göre suyun debisi daha fazlaydı. Önceki yıllarda bu kadar su gelmiyordu. Bu sene normalin dışında yağmur yağdı. Ondan dolayı bu sele maruz kaldık. Benim gördüğüm kadarıyla ilk defa böyle bir şey oldu. Herhangi bir yaralımız yok, 6-7 hayvan kaybımız var. Onun dışında traktör, otomobil, biçerler suyun altında kaldı. 45-50'ye yakın ahır, samanlık ve konut suların altında kaldı, yıkıldı."

        - "Saniyelerle kurtulduk"

        Mahalle sakinlerinden Metin Özdurak ise evlerinde otururken ses duyduklarını anlattı.

        Dışarı çıktığında suların geldiğini gördüğünü belirten Özdurak, şöyle konuştu:

        "Su evin tam önünden geçince biz oradan geçemeyeceğimizi anladık, duvarların üzerinden yola çıktık. Bu saniyelik bir şeydi, anlatamıyorsun böyle bir taşın geleceğini. Dün de yağmur ve su vardı, buraları arkadaşlara 'bizim küçük çay büyüdü' diye paylaşmıştım fakat bugün daha büyüdü. Biz kapının önünden çıkamayacağımızı anlayınca arka bahçenin duvarlarından tırmanarak yukarı çıktık. Su gelmeden yola çıktık. Saniyelerle kurtulduk. Bahçe duvarındayken sarsıntı vardı, sanki deprem oluyordu. Taşlar yukarıdan vura vura gelince sarsıntı oldu. Aşağı tarafların hepsi evdi, sel hepsini aldı."

        - Vali Mustafa Çiftçi, mahalleyi ziyaret etti

        Vali Mustafa Çiftçi, şiddetli yağıştan etkilenen mahalleyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Selin ilk anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla vatandaşının yanında olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

        "İncelemelerimiz devam ediyor, ekiplerimiz sahada görevlerini yapıyor. Burada can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Epey bir maddi hasar gözüküyor. Mahallede 18 hane var. 50 civarında vatandaşımız yaşıyor. Bugün itibarıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve Defterdarlığımız hemen hasar tespit çalışmalarına başladı. Tarım Orman İl Müdürlüğümüz de tarım arazileri ve hayvan varlığında meydana gelen zararları tespit etmek için çalışıyor. İnşallah en kısa sürede bölgedeki yaraları saracağız."

        Çiftçi mahallede iletişim sorunu olmadığını belirterek, "Şu ana kadar 15 evin zarar gördüğünü bizzat tespit ettim. Bunun dışında ahırlar, depolar ve zirai aletler de sel felaketinde zarar görmüş durumda. Elektrik firması kesilen elektriğin verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Telekom Müdürlüğümüz de çalışmalarını yapıyor. Devlet burada vatandaşı için gereken adımları atacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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