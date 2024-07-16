Atatürk Üniversitesi Kazakistan'daki bazı üniversiteler ve TİKA ile işbirliği yaptı

Atatürk Üniversitesi, Kazakistan'daki bazı üniversiteler ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile ortak araştırma ve bilimsel çalışmalar gibi konular üzerine işbirliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi vizyonu doğrultusunda dünya üniversiteleri ile işbirliği anlaşmalarını genişletmek amacıyla Kazakistan'daki bazı üniversiteleri ziyaret etti.

Rektör Çomaklı, ziyaretlerinde Astana Büyükelçiliği, TİKA Astana Program Koordinasyon Ofisi ile Gumilyov Üniversitesi ve Agrotechnical Üniversitesi yöneticileriyle bir araya geldi.

Rektör Çomaklı, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğini ziyaretinde Büyükelçi Mustafa Kapucu ile 2 ülke arasındaki akademik işbirliği imkanlarını görüştü. TİKA ziyaretinde, Kazakistan'daki Türk okulları ile üniversiteleri arasında çeşitli projelerde işbirliği yapılması için mutabakat sağlanırken üniversitelere yapılan ziyaretlerde de öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri görüşüldü, üniversitelerin uluslararası alanda rekabet edebilirliğinin artırılması hedeflenen anlaşmalar imzalandı.