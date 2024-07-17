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        Erzurum'da İmamoğlu'nun "Halk Buluşması"ndaki olaylara ilişkin 28 sanığa ceza

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da 7 Mayıs 2023'te düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan olaylara ilişkin yargılanan 28 sanık, "Kasten yaralamak" suçundan 5 ay 26 gün hapisle cezalandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 16:14 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:14
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        Erzurum'da İmamoğlu'nun "Halk Buluşması"ndaki olaylara ilişkin 28 sanığa ceza
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da 7 Mayıs 2023'te düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan olaylara ilişkin yargılanan 28 sanık, "Kasten yaralamak" suçundan 5 ay 26 gün hapisle cezalandırıldı.

        Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısının geçen celse esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların iddianamede istenildiği gibi cezalandırılmaları talebine karşı, avukatlar savunma yaptı.

        İmamoğlu'nun avukatlarından Mustafa Aşık, savunmasında, mütalaada yaralamayı gerçekleştiren faillerin tespit edilmediğinin belirtilmesine rağmen, kamera kayıtlarıyla olaya dahil olanların belli olduğunu söyledi.

        Olayın ilk baştan bir merkezden yönlendirme sonucu olduğunu öne süren Aşık, "Sanıklar arasında birlik olduğu düşünce ötesinde delillerle bellidir. Sanıkların belli gruplar halinde alana geldiği nettir. Sanıklar olay öncesinde ve sonrası kimlerle iletişim halinde oldukları, kendi aralarında iletişim halinde oldukları ya da ortak tek kişiyle iletişim halinde olup olmadıklarının tespit edilmesi gerekiyor. Bu haliyle esas hakkındaki mütalaaya katılmıyoruz. Organizasyona ilişkin kuvvetli emare vardır. Kovuşturmanın genişletilmesini ve faillerin tespitini belirlemek için bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

        Katılan avukatı Serkan Güner ise görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi taleplerini yeniledi.

        Bugüne kadar bu taleplerine cevap verilmediğini bildiren Güner, "Salt bir yaralama olayı gibi ele alınmamasını, demokrasiye yapılan saldırı olarak ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Buradaki eylemde öldürmeye teşebbüs söz konusu. Gerek İmamoğlu gerekse de onu dinlemeye gelenlere belli bir grubun eylemi söz konusu. Sanıkların nerde toplandığı, nasıl harekete geçildiği belirlenmeli. Geriye yönelik HTS kayıtları araştırılarak tespit edilmelidir. Sanıkların herhangi bir dernek ya da gruba üyelikleri araştırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

        Son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini talep etti.

        Davayı karara bağlayan mahkeme, 28 sanık hakkında, TCK 86/2 maddesi uyarınca "Kasten yaralamak" suçundan 5 ay 26 gün hapis cezası verdi.

        Olaylarda atılan malzemeleri silah olarak kabul eden mahkeme, bazı sanıklar hakkında verilen cezalarda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasını (HAGB) uygulayarak cezaları ertelerken, bazıları hakkında verilen cezaları ise ertelemedi.

        - İddianameden

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanıklar Abdulhakim U, Barış S, Cengiz E, Şenol Ç. ve Murat A. hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis, Abdullah A, Ahmet K, Doğukan K, Dursun P, Enes Y, Emrah T, Enes Y, Ferdi S, Furkan K, Muhammed Ç, Muhammed K, Muhammed Akif K, Muhammed Haktan S, Muhammet Emin Ö, Oğuzhan U, Osman K, Ömür K, Serhat K, Serhat M, Soner H, Vefa Ö, Yakup Emre A. ve Yunus Emre D. hakkında ise "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 9 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis ve adli para cezası talep ediliyordu.

        İddianamede ayrıca sanıklar hakkında verilen cezalarda, dörtte birinden dörtte üçüne kadar indirim yapılması isteniyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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