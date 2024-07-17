Erzurum'da "tren yolu alt geçitli köprülü kavşak ile bağlantı yolu"nda sona yaklaşıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin önemli ulaşım projelerinden biri olan "tren yolu alt geçitli köprülü kavşak ve bağlantı yolu"nda sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Terminal Caddesi ve çevresindeki trafik yoğunluğunun en asgari seviyeye indirilmesi amacıyla yapımı süren yeni bağlantı yolu, şehrin ulaşımına adeta nefes aldıracak.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi yanında inşa edilen "tren yolu alt geçitli köprülü kavşak ve bağlantı yolu" ile Terminal Caddesi ve havalimanı güzergahında oluşan trafik yoğunluğu da tamamen bitecek.